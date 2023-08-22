Стив Керр стал акционером футбольного клуба «Мальорка»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стив Керр стал акционером испанского футбольного клуба.
«Я друг Энди Кольберга (владельца и президента «Мальорки» — Прим. «Чемпионата».), и это лето мы проводили вместе. Он сказал мне, что происходит смена собственника, и предложил мне стать частью новой инвестиционной группы. Мне это интересно, прошлым летом я был на Майорке, смотрел их матч и стал болельщиком команды. Это очень интересная возможность.
Я стал фанатом «Мальорки» в прошлом году, и теперь, присоединившись к клубу, я буду смотреть все матчи Ла Лиги. Это весьма мотивирует, и не только потому что я стал акционером, я собираюсь вложить душу и быть полноценным членом клуба. И это здорово», — приводит слова Керра Eurohoops.
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