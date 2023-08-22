Зубков — об отпуске: успел всё — и полечиться, и отдохнуть с семьёй, и потренироваться

Капитан «Зенита» Андрей Зубков поделился впечатлениями от возвращения в расположение команды после летнего отпуска.

«У нас было почти три месяца, я успел сделать всё — и полечиться, и отдохнуть с семьёй, и потренироваться, и снова отдохнуть. Всё прошло просто отлично, сделал все дела и провёл много времени с семьёй. С кем-то из ребят я виделся в Москве, мы пересекались, а вот по болельщикам я очень соскучился, по тренировкам, по нашему залу, по играм. С нетерпением жду начала сезона.

Летом поддерживал форму, потому что я знаю, что у нас всё начинается очень резко и активно. Поэтому нужно приезжать, уже будучи готовым к нагрузкам. У меня был баскетбол, тренажёрка, баскетбол, тренажерка», — приводит слова Зубкова сайт петербургского клуба.