Стефен Карри рассказал, сколько ещё лет планирует играть в баскетбол

Звезда и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заявил, что будет продолжать карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации ещё минимум три года.

«Как долго буду продолжать карьеру? Знаешь, я никогда не представлял, как буду играть в 40 лет и пытаться до последнего держаться за эту жизнь. Но никто не знает, как мой организм будет себя чувствовать. У меня осталось три года по контракту. Так что проведу ещё как минимум три сезона, включая предстоящий, а дальше посмотрим. Уходить в гольф пока не собираюсь.

Я думаю о том, что неважно, сколько лет я играю, ведь я делаю это для одной команды и являюсь частью отличной группы легендарных игроков, которые смогли добиться столь многого», – сказал Карри в подкасте Гилберта Аренаса.

Напомним, Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022) в составе «Голден Стэйт Уорриорз».