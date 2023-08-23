Девин Букер похвастался своей формой в межсезонье НБА

Звёздный защитник «Финикс Санз» Девин Букер продемонстрировал свою игровую форму перед стартом нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

В Сети появилось видео с фрагментом игровой тренировки 26-летнего американского игрока. Судя по видео, Букер находится в отличной форме.

Девин Букер представляет «Финикс Санз» на протяжении всей своей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации, начиная с 2015 года.

В прошедшем сезоне «Финикс» дошёл до второго раунда плей-офф НБА, где в шести матчах уступил будущему победителю турнира, «Денвер Наггетс». Выступление Букера в плей-офф было довольно ярким: за 11 матчей он в среднем набирал 33,7 очка, делал 4,8 подбора и отдавал 7,2 результативные передачи.