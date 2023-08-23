Клубный обозреватель рассказал об интересе «Портленда» к Карлу-Энтони Таунсу

Руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» не проявляет интереса к звёздному центровому «Миннесоты Тимбервулвз» Карлу-Энтони Таунсу. Об этом сообщает клубный обозреватель Аарон Джей Фентресс.
Ранее известный журналист Билл Симмонс предложил звёздному разыгрывающему «Портленда» Дэмьену Лилларду рассмотреть вариант с переходом в «Миннесоту». По мнению Симмонса, в теоретической сделке должен принять участие Таунс.
Напомним, Карл-Энтони был задрафтован «Тимбервулвз» под первым номером в 2015 году. Несмотря на то что центровой стал хорошим игроком и принял участие уже в трёх Матчах всех звёзд НБА, «волки» за всё это время ни разу не смогли пройти дальше первого раунда плей-офф.
В минувшем сезоне «Миннесота» пробилась в плей-офф НБА через плей-ин, но уже в первом раунде уступила в серии будущим чемпионам «Денвер Наггетс».
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