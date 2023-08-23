«Мы увидим очередного Карри». Эксперт Ник Райт высказался о Стефене и Мэджике Джонсоне

Известный эксперт Ник Райт выразил мнение, что вероятнее всего в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) первым появится игрок калибра звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, а не члена Зала славы Мэджика Джонсона.

«Скорее всего, мы увидим очередного Стефена Карри, а не очередного Мэджика Джонсона», — заявил Райт в эфире Fox Sports.

Напомним, ранее Стефен Карри назвал себя и Мэджика Джонсона лучшими разыгрывающими в истории: «Считаю ли я себя лучшим разыгрывающим за всё время? Да, это я и Мэджик Джонсон. Очевидно, я должен был ответить подобным образом».

Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри девять раз принимал участие в Матче звёзд НБА, неоднократно включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году.

Мэджик Джонсон является пятикратным чемпионом НБА (1980, 1982, 1985, 1987, 1988) и трёхкратным MVP (1987, 1989, 1990).