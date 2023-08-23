Д'Анджело Расселл: даже не предполагал, что Джордан Пул станет таким хорошим игроком

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл высказался об атакующем защитнике «Вашингтон Уизардс» Джордане Пуле. Расселл признался, что считал атакующего защитника «Майами Хит» Тайлера Хирроу более перспективным игроком, чем Пул.

«Я даже не предполагал, что он станет таким хорошим игроком… Я думал, что Тайлер Хирроу как игрок будет лучше его. Наверняка Дрэймонд [Грин] сказал про себя что-то вроде: «Не знал, что этот парень способен выдать какую-нибудь хрень», — заявил Расселл в подкасте Патрика Беверли.

Напомним, в начале июля 24-летний Пул оказался в «Вашингтоне» в результате обмена с участием «Голден Стэйт Уорриорз». В результате этой сделки разыгрывающий Крис Пол пополнил состав калифорнийского клуба.