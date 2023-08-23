Стивен Эй Смит: для меня Стефен Карри — величайший разыгрывающий всех времён

Именитый телеведущий шоу First Take на телеканале ESPN Стивен Эй Смит ответил на вопрос о том, считает ли он звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри величайшим баскетболистом в истории на своей позиции.
«Для меня он им является. Что я попрошу людей обдумать при сравнении Карри и Мэджика Джонсона, поговорим о влиянии на игру. Стефен — величайший шутер, созданный Богом. За всю карьеру он успешно забрасывает 42,8% трёхочковых, хотя есть множество игроков, которые не могли показать схожую эффективность даже на протяжении одного сезона.
Позиция разыгрывающего — это позиция человека, который строит игру команды. Джонсон влиял на игру «Лейкерс» своим атлетизмом и великолепными плеймейкерскими навыками. Карри лишь одним своим передвижением сводит защиты команд с ума. Стеф сделал революцию во всём баскетболе. Можно сделать аргумент, что влияние Стефа на игру выше, чем у Мэджика», — заявил Смит на шоу First Take.
- 23 августа 2023
-
06:47
-
06:38
-
06:26
-
06:17
-
06:02
-
06:02
-
05:42
-
05:41
-
05:27
-
05:19
-
04:52
-
04:00
-
03:39
-
03:02
-
02:19
-
02:03
-
00:59
-
00:14
- 22 августа 2023
-
23:43
-
23:15
-
22:57
-
22:50
-
22:22
-
21:57
-
21:29
-
21:06
-
20:33
-
19:57
-
19:31
-
18:59
-
18:23
-
18:04
-
17:56
-
17:30
-
16:51