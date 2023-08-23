Стивен Эй Смит: для меня Стефен Карри — величайший разыгрывающий всех времён

Именитый телеведущий шоу First Take на телеканале ESPN Стивен Эй Смит ответил на вопрос о том, считает ли он звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри величайшим баскетболистом в истории на своей позиции.

«Для меня он им является. Что я попрошу людей обдумать при сравнении Карри и Мэджика Джонсона, поговорим о влиянии на игру. Стефен — величайший шутер, созданный Богом. За всю карьеру он успешно забрасывает 42,8% трёхочковых, хотя есть множество игроков, которые не могли показать схожую эффективность даже на протяжении одного сезона.

Позиция разыгрывающего — это позиция человека, который строит игру команды. Джонсон влиял на игру «Лейкерс» своим атлетизмом и великолепными плеймейкерскими навыками. Карри лишь одним своим передвижением сводит защиты команд с ума. Стеф сделал революцию во всём баскетболе. Можно сделать аргумент, что влияние Стефа на игру выше, чем у Мэджика», — заявил Смит на шоу First Take.