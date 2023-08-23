«Майами» пытается выменять Дэмьена Лилларда, сохранив Тайлера Хирроу

В межсезонье «Майами Хит» поддерживали контакты с «Портленд Трэйл Блэйзерс» по поводу возможного обмена с участием суперзвёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда.

Как сообщает ClutchPoints, несмотря на то, что сделка не является неизбежной, «Хит» обсуждают сценарии с участием нескольких команд, в результате которых они смогут не только заполучить Лилларда, но и сохранить молодую звезду Тайлера Хирроу.

После того, как Лиллард запросил у «Портленда» обмен в «Майами», Хирроу фигурировал в слухах как центральная часть потенциальной сделки. Тем не менее «Трэйл Блэйзерс» не заинтересованы в ещё одном защитнике в команде.

Команда из Флориды пытается составить обмен с участием Калеба Мартина, Данкана Робинсона и Николы Йовича.