«Майами» пытается выменять Дэмьена Лилларда, сохранив Тайлера Хирроу
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В межсезонье «Майами Хит» поддерживали контакты с «Портленд Трэйл Блэйзерс» по поводу возможного обмена с участием суперзвёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда.
Как сообщает ClutchPoints, несмотря на то, что сделка не является неизбежной, «Хит» обсуждают сценарии с участием нескольких команд, в результате которых они смогут не только заполучить Лилларда, но и сохранить молодую звезду Тайлера Хирроу.
После того, как Лиллард запросил у «Портленда» обмен в «Майами», Хирроу фигурировал в слухах как центральная часть потенциальной сделки. Тем не менее «Трэйл Блэйзерс» не заинтересованы в ещё одном защитнике в команде.
Команда из Флориды пытается составить обмен с участием Калеба Мартина, Данкана Робинсона и Николы Йовича.
Действия от Лилларда:
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