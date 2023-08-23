Игрок «Нью-Йорка» отреагировал на смерть экс-форварда «Хьюстон Кугарз» Реджи Чейни

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Квентин Граймс высказался по поводу смерти 23-летнего бывшего форварда студенческой команды «Хьюстон Кугарз» и участника трёх турников NCAA Реджи Чейни.

«Боже мой… Я просто не могу в это поверить!» — написал Граймс в своих социальных сетях.

Квентин Граймс и Реджи Чейни представляли одну и ту же студенческую команду в 2021 году. В том году «Хьюстон Кугарз» вышел в финал четырёх в рамках «Мартовского безумия» NCAA.

Напомним, американское интернет-издание Houston Chronicle сообщило эту новость со ссылкой на собственные источники, приближённые к спортсмену. Причина смерти на данный момент не установлена. Проведя два сезона за «Арканзас», Чейни перешёл в «Хьюстон», где отыграл последние три сезона своей карьеры и стал настоящим любимцем болельщиков.

В среднем форвард набирал четыре очка за игру и совершал 2,9 подбора. На турнире NCAA 2021 года Чейни набрал шесть очков и сделал семь подборов в первом раунде. Американская спортивная конференция признала его шестым игроком года по итогам сезона-2021/2022.