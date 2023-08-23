Остин Ривз высказался о возможности приглашения игроков сборной США в «Лейкерс»

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз ответил на вопрос по поводу возможности приглашения партнёров по сборной США в стан «озёрников».

«Я не могу говорить об этом. Но мне конечно же нравятся некоторые парни, с которыми я сейчас играю. Так что… всё возможно», — приводит слова Ривза репортёр Йован Буха в своих социальных сетях.

Остин находится в расположении сборной США, активно готовящейся к старту чемпионата миру по баскетболу — 2023. Турнир стартует 25 августа и продлится до 10 сентября. ЧМ проводится в Индонезии, Японии и Филиппинах.

Американская национальная команда на предварительном этапе будет играть с командами в группе C: Греция, Иордания и Новая Зеландия. Матчи пройдут 26, 28 и 30 августа.