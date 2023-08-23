Леброн Джеймс отреагировал на 53 очка, которые Эйжи Уилсон набрала в кроссовках LeBron 20

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал выступление баскетболистки «Лас-Вегас Эйсес» Эйжи Уилсон. В матче женской НБА с «Атлантой Дрим» она набрала 53 очка, тем самым повторив рекорд лиги по очкам за одну встречу. Игра завершилась со счётом 112:100 в пользу «Лас-Вегаса». Девушка выступала в Nike LeBron 20 – кроссовках, приуроченных к 20-му сезону Джеймса в НБА.
«Должно быть, это те самые кроссовки! Да нет, просто это определённо была её игра! Хотя кроссовки действительно хорошо на ней смотрятся! Так держать!» — написал Леброн на своей странице в социальных сетях.
Рекордсменки женской НБА по набранным очкам за одну игру:
1. Эйжа Уилсон — 53 очка.
1. Лиз Кэмбедж — 53 очка.
3. Рикуна Уильямс — 51 очко.
4. Майя Мур — 48 очков.
5. Лорен Джексон — 47 очков.
5. Диана Таураси — 47 очков.
7. Кэти Смит — 46 очков.
Дрейк представил Леброна и Бронни Джеймсов во время концерта:
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