Леброн Джеймс отреагировал на 53 очка, которые Эйжи Уилсон набрала в кроссовках LeBron 20

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал выступление баскетболистки «Лас-Вегас Эйсес» Эйжи Уилсон. В матче женской НБА с «Атлантой Дрим» она набрала 53 очка, тем самым повторив рекорд лиги по очкам за одну встречу. Игра завершилась со счётом 112:100 в пользу «Лас-Вегаса». Девушка выступала в Nike LeBron 20 – кроссовках, приуроченных к 20-му сезону Джеймса в НБА.

«Должно быть, это те самые кроссовки! Да нет, просто это определённо была её игра! Хотя кроссовки действительно хорошо на ней смотрятся! Так держать!» — написал Леброн на своей странице в социальных сетях.

Рекордсменки женской НБА по набранным очкам за одну игру:

1. Эйжа Уилсон — 53 очка.

1. Лиз Кэмбедж — 53 очка.

3. Рикуна Уильямс — 51 очко.

4. Майя Мур — 48 очков.

5. Лорен Джексон — 47 очков.

5. Диана Таураси — 47 очков.

7. Кэти Смит — 46 очков.

Дрейк представил Леброна и Бронни Джеймсов во время концерта: