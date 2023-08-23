Евгений Пашутин высказался о легионерах «Пармы»

Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин охарактеризовал легионеров команды. По словам Пашутина, в расположение клуба они должны прибыть в самое ближайшее время.

«Что касается наших легионеров, их приезд мы ждём уже буквально на днях. В этом сезоне с нами остался Айзея Риз — универсальный игрок с высоким баскетбольным интеллектом и характером победителя. Может играть на команду, подбирать, раздавать передачи, а также обыгрывать индивидуально и забивать сложные мячи. Настоящий разыгрывающий, который держит матч в своих руках и играет на победу. Мы верим, что в следующем году он ещё прибавит в своей игре. Команде необходим такой высококлассный игрок и достойный человек, который всегда стремится побеждать.

Также к нам присоединились американский защитник Си Джей Брайс — атакующий игрок, который может создать выгодную ситуацию для партнёров по команде на паркете или сыграть индивидуально, опытный американский форвард Би Джей Джонсон и атлетичный американский центровой Ричард Соломон», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Пармы».