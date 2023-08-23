Евгений Пашутин высказался о легионерах «Пармы»

Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин охарактеризовал легионеров команды. По словам Пашутина, в расположение клуба они должны прибыть в самое ближайшее время.
«Что касается наших легионеров, их приезд мы ждём уже буквально на днях. В этом сезоне с нами остался Айзея Риз — универсальный игрок с высоким баскетбольным интеллектом и характером победителя. Может играть на команду, подбирать, раздавать передачи, а также обыгрывать индивидуально и забивать сложные мячи. Настоящий разыгрывающий, который держит матч в своих руках и играет на победу. Мы верим, что в следующем году он ещё прибавит в своей игре. Команде необходим такой высококлассный игрок и достойный человек, который всегда стремится побеждать.
Также к нам присоединились американский защитник Си Джей Брайс — атакующий игрок, который может создать выгодную ситуацию для партнёров по команде на паркете или сыграть индивидуально, опытный американский форвард Би Джей Джонсон и атлетичный американский центровой Ричард Соломон», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Пармы».
- 23 августа 2023
-
11:16
-
11:16
-
10:55
-
10:35
-
10:32
-
10:11
-
09:34
-
09:05
-
08:50
-
07:08
-
07:01
-
06:47
-
06:38
-
06:26
-
06:17
-
06:02
-
06:02
-
05:42
-
05:41
-
05:27
-
05:19
-
04:52
-
04:00
-
03:39
-
03:02
-
02:19
-
02:03
-
00:59
-
00:14
- 22 августа 2023
-
23:43
-
23:15
-
22:57
-
22:50
-
22:22
-
21:57