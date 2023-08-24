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Экс-игрок «Сакраменто» отреагировал на возвращение в клуб спустя четыре с половиной года

Экс-игрок «Сакраменто» отреагировал на возвращение в клуб спустя четыре с половиной года
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Центровой «Сакраменто Кингз» Скал Лабиссьер прокомментировал заключение частично гарантированного контракта с калифорнийской командой, который рассчитан на один сезон.

«Когда мой агент сообщил, что в «Кингз» интересуются моими услугами, я был воодушевлён. Но часть меня всё же хотела взвесить свои варианты.

Я с нетерпением жду возвращения, с нетерпением жду возможности пойти в зал с ребятами. Некоторые парни до сих пор играют за команду, например, ДеАарон Фокс. Это потрясающе», — приводит слова Лабиссьера обозреватель FOX40 News Шон Каннингем.

27-летний баскетболист был выбран на драфте НБА – 2016 под общим 28-м номером «Финикс Санз». Спустя сутки «Финикс» обменял центрового в «Сакраменто», за который Лабиссьер выступал вплоть до дедлайна НБА 2019 года.

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