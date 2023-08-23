Стивен Эй Смит составил топ-5 самых влиятельных игроков в истории НБА
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Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит в эфире ESPN поделился мнением о пятёрке самых влиятельных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации. На первое место Эй Смит поставил Майкла Джордана, вторым в его списке идёт Мэджик Джонсон. Третью строчку занял Леброн Джеймс. На четвёртом месте Стефен Карри, а топ-5 замкнул Билл Расселл.
Майкл Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго».
Фанаты в Италии начали блеять при виде Майкла Джордана:
Ранее о Майкле Джордане высказался бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
Слова Нурмагомедова о Джордане:
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