Стивен Эй Смит составил топ-5 самых влиятельных игроков в истории НБА

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит в эфире ESPN поделился мнением о пятёрке самых влиятельных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации. На первое место Эй Смит поставил Майкла Джордана, вторым в его списке идёт Мэджик Джонсон. Третью строчку занял Леброн Джеймс. На четвёртом месте Стефен Карри, а топ-5 замкнул Билл Расселл.

Майкл Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго».

Фанаты в Италии начали блеять при виде Майкла Джордана:

Ранее о Майкле Джордане высказался бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.