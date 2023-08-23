Названы подробности по возможному трансферу Исмаэля Бако в УНИКС
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Бельгийский центровой Исмаэль Бако получил российскую визу и прилетел в Казань, чтобы подписать контракт с УНИКСом. Об этом информирует Il Resto del Carlino.
По сведениям источника, игрок уже прошёл углублённое медицинское обследование. По его результатам станет известно, подпишут ли стороны контракт.
Напомним, в минувшем сезоне УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ, выиграв финальную серию у «Локомотива-Кубань» со счётом 4-1. Для УНИКСа это был первый титул в турнире. Ранее казанцы четыре раза становились серебряными призёрами Единой лиги ВТБ (2009/2010, 2011/2012, 2015/2016 и 2020/2021) и трижды завоёвывали бронзовые медали (2010/2011, 2013/2014, 2018/2019 и 2021/2022).
Мнение Гомельского о Грине:
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