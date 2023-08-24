Защитник «Милуоки» допустил вероятность выступления за сборную Ирландии по баскетболу

Американский атакующий защитник «Милуоки Бакс» Пэт Коннотон высказался по поводу возможного представления сборной Ирландии по баскетболу на международной арене.

«Я бы хотел когда-нибудь сыграть за сборную Ирландии. Понятное дело, что мне это разрешено в межсезонье, учитывая тот факт, что играю за «Милуоки Бакс» — это предусмотрено нашими контрактами. Будучи на 100% ирландцем, имея гражданство и так далее, было бы здорово представлять страну», — приводит слова Коннотон пресс-служба Баскетбольной ассоциации Ирландии.

Отметим, что бабушка и дедушка 30-летнего баскетболиста были родом из Лохрея, графство Голуэй (провинция Коннахт). Спустя некоторое времени родственники переехали в Соединённые Штаты Америки (США). Коннотон родился в городе Арлингтон, штат Массачусетс.