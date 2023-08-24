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Защитник «Милуоки» допустил вероятность выступления за сборную Ирландии по баскетболу

Защитник «Милуоки» допустил вероятность выступления за сборную Ирландии по баскетболу
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Американский атакующий защитник «Милуоки Бакс» Пэт Коннотон высказался по поводу возможного представления сборной Ирландии по баскетболу на международной арене.

«Я бы хотел когда-нибудь сыграть за сборную Ирландии. Понятное дело, что мне это разрешено в межсезонье, учитывая тот факт, что играю за «Милуоки Бакс» — это предусмотрено нашими контрактами. Будучи на 100% ирландцем, имея гражданство и так далее, было бы здорово представлять страну», — приводит слова Коннотон пресс-служба Баскетбольной ассоциации Ирландии.

Отметим, что бабушка и дедушка 30-летнего баскетболиста были родом из Лохрея, графство Голуэй (провинция Коннахт). Спустя некоторое времени родственники переехали в Соединённые Штаты Америки (США). Коннотон родился в городе Арлингтон, штат Массачусетс.

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