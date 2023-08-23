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Пол Пирс высказался о Джейсоне Тейтуме после того, как увидел его тренировку

Пол Пирс высказался о Джейсоне Тейтуме после того, как увидел его тренировку
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум провёл тренировочное занятие в компании чемпиона НБА в составе «Бостона» 2008 года и члена Зала славы Пола Пирса. Занятие проходило в Лос-Анджелесе под руководством известного персонального тренера Дрю Хэнлена.

«Наблюдая, как Джейсон оттачивает свои навыки, видишь, как выглядит величие», — сказал Пирс в социальных сетях.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Тейтум принял участие в 94 матчах, в которых в среднем набирал 29,4 очка, совершал 9,1 подбора и отдавал 4,8 передачи. В плей-офф у него были следующие показатели – 27,2 очка, 10,5 подбора и 4,8 передачи.

Джейсон Тейтум играючи поставил блокшот собственному сыну:

Тренировка Тейтума с конкурентом:
Фото
Джоэл Эмбиид и Джейсон Тейтум провели совместную тренировку
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