Энтони Эдвардс и Тайрон Лю сыграли в настольный теннис

Атакующий защитник сборной США по баскетболу Энтони Эдвардс и ассистент главного тренера команды Тайрон Лю приняли участие в игре по настольному теннису.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Американская команда на данный момент располагается на Филиппинах и готовится к первым матчам чемпионата мира по баскетболу — 2023.

Напомним, предстоящий турнир примут сразу три страны: Индонезия, Япония и Филиппины. Соревнования пройдут с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).