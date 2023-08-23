Энтони Эдвардс и Тайрон Лю сыграли в настольный теннис
Поделиться
Атакующий защитник сборной США по баскетболу Энтони Эдвардс и ассистент главного тренера команды Тайрон Лю приняли участие в игре по настольному теннису.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Американская команда на данный момент располагается на Филиппинах и готовится к первым матчам чемпионата мира по баскетболу — 2023.
Напомним, предстоящий турнир примут сразу три страны: Индонезия, Япония и Филиппины. Соревнования пройдут с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).
За кем следить на ЧМ?
Комментарии
- 23 августа 2023
-
14:14
-
13:56
-
13:07
-
12:21
-
12:08
-
11:39
-
11:16
-
11:16
-
10:55
-
10:35
-
10:32
-
10:11
-
09:34
-
09:05
-
08:50
-
07:08
-
07:01
-
06:47
-
06:38
-
06:26
-
06:17
-
06:02
-
06:02
-
05:42
-
05:41
-
05:27
-
05:19
-
04:52
-
04:00
-
03:39
-
03:02
-
02:19
-
02:03
-
00:59
-
00:14
Партнерский контент