Гилберт Аренас назвал звезду НБА, с которой мог оказаться в одной команде

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас рассказал, что в 2003 году мог присоединиться к «Майами Хит», где играл бы с легендой этой команды Дуэйном Уэйдом.

«Мы были так близки к тому, чтобы стать товарищами по команде. Год, когда я был свободным агентом, был годом, когда его задрафтовали. В «Майами» держали меня на прицеле, считая, что мы могли бы здорово дополнять друг друга», — приводит слова Аренаса Heat Nation.

Вместе с «Майами» Уэйд трижды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Также за время карьеры он выступал в «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс». Завершил карьеру, будучи игроком «Хит», в 2019 году.

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