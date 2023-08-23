«Руна» усилила состав экс-форвардом «Црвены Звезды»
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25-летний сербский форвард Алекса Раданов перешёл в «Руну». Стороны заключили контракт сроком на один год. Об этом информирует пресс-служба команды.
В прошлом сезоне Раданов представлял греческий «Перистери». В национальном чемпионате в среднем за матч он набирал шесть очков и совершал 3,6 подбора. В Лиге чемпионов ФИБА у него были следующие показатели – 7,8 очка и 3,1 подбора. Начинал карьеру Алекса в сербской «Црвене Звезде», с которой трижды становился чемпионом страны. Кроме того, игрок выступал за боснийский «Игокеа». На счету форварда несколько сезонов в Адриатической лиге, участие в матчах Евролиги и Еврокубка.
Ранее «Руна» объявил о переходе американского атакующего защитника Кэмерона Янга.
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