Остин Ривз рассказал, как на него повлиял невызов на Матч восходящих звёзд НБА

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал, как его замотивировал невызов на Матч восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, который прошёл 19 февраля этого года.

«Перед этим я был травмирован, так что, с одной стороны, думаю, я понял такое решение, но, с другой стороны, всё-таки не совсем. Для меня это было очень важно, поэтому я ещё долго вспоминал об этом», — приводит слова Ривза Slverscreenandroll со ссылкой на The Athletic.

Во второй половине сезона, после Матча восходящих звёзд, 25-летний Остин Ривз повысил уровень своей игры и стал по-настоящему важным игроком в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в оставшейся части регулярного чемпионата и плей-офф НБА.

В Матче восходящих звёзд НБА принимают участие новички лиги, игроки, проводящие второй сезон, и молодые баскетболисты из Лиги развития.