Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Остин Ривз рассказал, как на него повлиял невызов на Матч восходящих звёзд НБА

Остин Ривз рассказал, как на него повлиял невызов на Матч восходящих звёзд НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал, как его замотивировал невызов на Матч восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, который прошёл 19 февраля этого года.

«Перед этим я был травмирован, так что, с одной стороны, думаю, я понял такое решение, но, с другой стороны, всё-таки не совсем. Для меня это было очень важно, поэтому я ещё долго вспоминал об этом», — приводит слова Ривза Slverscreenandroll со ссылкой на The Athletic.

Во второй половине сезона, после Матча восходящих звёзд, 25-летний Остин Ривз повысил уровень своей игры и стал по-настоящему важным игроком в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в оставшейся части регулярного чемпионата и плей-офф НБА.

В Матче восходящих звёзд НБА принимают участие новички лиги, игроки, проводящие второй сезон, и молодые баскетболисты из Лиги развития.

Материалы по теме
Источник: в «Сан-Антонио» хотели предложить Остину Ривзу 4-летний контракт на $ 100 млн
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android