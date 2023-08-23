«Привет, мои сербские друзья». Швед ответил болельщикам «Црвены Звезды»

Российский разыгрывающий Алексей Швед намекнул на переход в сербскую «Црвену Звезду». Накануне сербское издание Telegraf сообщило о позитивном начале переговоров между представителями игрока и белградским клубом. После этого несколько сотен болельщиков «Црвены Звезды» оставили под последним постом Шведа в социальной сети комментарий с просьбой перейти к ним в команду.
«Привет, мои сербские друзья», — ответил Швед под тем же постом. Этот комментарий собрал несколько тысяч положительных реакций.
Ранее также сообщалось, что белградский клуб — не единственный, кто нацелен на заключение контракта с 34-летним Шведом: его по-прежнему хотят видеть в Китае, а также неназванная команда, выступающая в Евролиге.
Напомним, ранее Алексей Швед покинул московский ЦСКА после истечения срока контракта.
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