«Я люблю тебя всегда». Вдова Коби Брайанта Ванесса поздравила его с днём рождения

Ванесса Брайант, вдова легенды Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта, поздравила супруга с 45-м днём рождения.

«С днём рождения, малыш. Я люблю тебя всегда и навсегда», — написала Ванесса на своей странице в социальной сети.

Напомним, Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Брайант разбился вместе со своей дочерью Джианной в результате крушения вертолёта в январе 2020 года.

Ранее появилась информация о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» представит статую в честь Коби 8 августа 2024 года с отсылкой к игровым номерам легендарного баскетболиста (8 и 24). Но сегодня, 23 августа, эту информацию опровергли.