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УНИКС сформировал тренерский штаб на предстоящий сезон

УНИКС сформировал тренерский штаб на предстоящий сезон
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Казанский УНИКС объявил, что завершил формирование тренерского штаба команды на предстоящий сезон.

«Под руководством главного тренера Велимира Перасовича в новом сезоне продолжат работу его ассистенты Милан Каракаш, Джордже Варагич, Костас Каймакоглу и Артур Бигеев.

Этим летом штаб команды пополнили тренер по физической подготовке Душко Маркович и физиотерапевт Харилаос Гларос. Вместе с ними продолжат работу физиотерапевты Костас Самарас, Владимир Луканов и врач команды Искандар Багданов», — сообщает пресс-служба казанского клуба.

Напомним, в минувшем сезоне УНИКС впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Ранее стало известно, что бельгийский центровой Исмаэль Бако получил российскую визу и прилетел в Казань, чтобы подписать контракт с УНИКСом.

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