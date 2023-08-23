УНИКС сформировал тренерский штаб на предстоящий сезон

Казанский УНИКС объявил, что завершил формирование тренерского штаба команды на предстоящий сезон.

«Под руководством главного тренера Велимира Перасовича в новом сезоне продолжат работу его ассистенты Милан Каракаш, Джордже Варагич, Костас Каймакоглу и Артур Бигеев.

Этим летом штаб команды пополнили тренер по физической подготовке Душко Маркович и физиотерапевт Харилаос Гларос. Вместе с ними продолжат работу физиотерапевты Костас Самарас, Владимир Луканов и врач команды Искандар Багданов», — сообщает пресс-служба казанского клуба.

Напомним, в минувшем сезоне УНИКС впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Ранее стало известно, что бельгийский центровой Исмаэль Бако получил российскую визу и прилетел в Казань, чтобы подписать контракт с УНИКСом.