Германия — на 2-м месте в новом силовом рейтинге сборных ФИБА, США — по-прежнему лидер

Перед стартом чемпионата мира — 2023 Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала новую версию рейтинга силы сборных. Рейтинг представляет собой оценку экспертов ФИБА и включает в себя 32 сборные, которые будут выступать на чемпионате мира.

Первое место сохранила за собой сборная США. На вторую строчку поднялась сборная Германии, Франция опустилась на третье место.

Сборная Испании, выигравшая последний чемпионат мира в 2019 году, поднялась на две позиции и оказалась на четвёртом месте. Второй финалист того турнира, сборная Аргентины, по-прежнему не входит в десятку сильнейших команд.

Фото: https://www.fiba.basketball/basketballworldcup/2023/news/fiba-basketball-world-cup-2023-power-rankin

Чемпионат мира 2023 года пройдёт в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Турнир стартует 25 августа и продлится до 10 сентября.