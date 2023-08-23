Эрик Споэльстра: трудно смотреть на Энтони Эдвардса и не видеть Дуэйна Уэйда

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра ответил на вопрос, кто из игроков текущего состава сборной США больше всего по игре напоминает ему бывшего атакующего защитника Дуэйна Уэйда.

«Трудно смотреть на Энтони Эдвардса и не видеть Дуэйна Уэйда… То, как он двигается, как бьётся за победу и заводит толпу. Да, это очень похоже на то, как играл Уэйд», — сказал Споэльстра в эфире CNN Philippines.

Напомним, в недавнем товарищеском матче американцев со сборной Германии (99:91) в рамках подготовки к чемпионату мира Эдвардс отметился 34 набранными очками (11 из 21 с игры, четыре из восьми — трёхочковые), шестью подборами и двумя результативными передачами. Сборная США по ходу встречи уступала со счётом 55:71, и именно Энтони сыграл важную роль в итоговой победе своей команды.