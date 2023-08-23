Джордан Кларксон набил тату в честь Коби Брайанта

Атакующий защитник «Юты Джаз» Джордан Кларксон набил тату в честь своего бывшего партнёра по «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.
Кларксон пообщался с пресс-службой Международной федерации баскетбола (ФИБА) перед стартом чемпионата мира по баскетболу, где он представит сборную Филиппин.
Видео опубликовано на официальном канале ФИБА в YouTube.
«Коби определённо лучший игрок в истории для меня. Это парень, у которого я многому научился. Он помогал мне. Он очень много значит для меня и для всего баскетбола», — сказал Кларксон.
Напомним, Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Брайант разбился вместе со своей дочерью Джианной в результате крушения вертолёта в январе 2020 года.
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