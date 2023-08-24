Пол Пирс: жду возвращения Джа Моранта — ему есть что показать и доказать

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года и член Зала славы баскетбола Пол Пирс высказался в поддержку звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, который дисквалифицирован лигой на 25 матчей.

«Джа входит в число 10–15 лучших игроков мира. Я жду его возвращения, чтобы он мог восстановить свою репутацию на площадке и за её пределами, потому что я думаю, что ему есть что показать и особенно доказать», — сказал Пирс в подкасте Кевина Гарнетта.

Напомним, Джа Морант отстранён от выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации на 25 матчей за повторную демонстрацию оружия. Ранее он уже отбывал дисквалификацию на восемь матчей за демонстрацию пистолета во время прямого эфира в одной из социальных сетей.