Порзингис объяснил решение поехать со сборной Латвии в Индонезию, несмотря на травму

Латвийский центровой «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис объяснил, почему вместе со своей сборной отправился в Индонезию, несмотря на отсутствие в итоговой заявке из-за травмы.

«Я сказал руководству клуба, что для меня важно быть рядом, даже несмотря на то, что я не играю. Они поддержали моё решение. Кроме того, впереди долгий сезон. Для меня важно проводить время с моими товарищами по команде, с семьёй, и при всём уважении к «Бостону» это моё решение.

У меня есть предположение, когда я получил эту травму. Но это травма, которая развивается в течение карьеры, а затем внезапно проявляется на площадке. Во время тренировочного процесса я начал испытывать боль. Ничего подобного никогда не было. Я чувствовал, что нет никаких шансов набрать желаемую форму. Не было никакого смысла пытаться сломать себе ноги», — приводит слова Порзингиса Basket News со ссылкой на Sporta Studija.

Чемпионат мира — 2023 пройдёт в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года.