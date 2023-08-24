Названы четыре команды, которые заинтересованы в переходе Блэйка Гриффина

Тяжёлым форвардом, неограниченно свободным агентом Блэйком Гриффином интересуются такие клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), как «Бостон Селтикс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Филадельфия Сиксерс».

Об этом сообщает обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико со ссылкой на источники в лиге.

В минувшем регулярном сезоне 34-летний Гриффин в составе «Бостон Селтикс» принял участие в 41 матче, набирая в среднем 4,1 очка, делая 3,8 подбора и 1,5 передачи при общих 48,5% реализации бросков с игры, 34,8% — трёхочковых.

Напомним, перед сезоном-2022/2023 тяжёлый форвард договорился с «Бостоном» о подписании однолетнего контракта на $ 2,91 млн. Ранее Гриффин поделился подробностями своего пребывания в стане «кельтов».