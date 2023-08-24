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Эдвардс назвал игроков, из-за которых захотел выступать за сборную США по баскетболу

Эдвардс назвал игроков, из-за которых захотел выступать за сборную США по баскетболу
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Звёздный атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» и сборной США по баскетболу Энтони Эдвардс объяснил, почему он принял решение выступать за национальную команду.

«Я лишь хотел играть [за сборную] по простым причинам: Коби Брайант здесь играл, Майкл Джордан тоже, как и Винс Картер, который однажды совершил тот самый легендарный данк [через француза]», — рассказал Эдвардс в одном из интервью.

Американская команда на данный момент располагается на Филиппинах и готовится к первым матчам чемпионата мира по баскетболу — 2023.

Напомним, предстоящий турнир примут сразу три страны: Индонезия, Япония и Филиппины. Соревнования пройдут с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

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