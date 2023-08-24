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Теренс Мэнн: я злился, когда люди говорили, что Леброн Джеймс лучше, чем Коби Брайант

Теренс Мэнн: я злился, когда люди говорили, что Леброн Джеймс лучше, чем Коби Брайант
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Теренс Мэнн высказался о члене Зала славы баскетбола, пятикратном чемпионе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанте.

«Раньше я злился, когда люди говорили, например, что Леброн Джеймс лучше, чем Коби Брайант… Коби был одним из моих любимых игроков, за которыми я наблюдал — мне нравились «Лейкерс», когда я рос», — рассказал Мэнн на подкасте Tidal League.

24 августа в Соединённых Штатах Америки (США) принято называть «Днём Мамбы». Коби Брайант на протяжении своей карьеры выступал под 8-м и 24-м номерами за «Лос-Анджелес Лейкерс» (1996–2016).

Брайант разбился вместе со своей дочерью Джианной в результате крушения вертолёта в январе 2020 года.

Про «Менталитет Мамбы»:
«Менталитет Мамбы» — что это за выражение такое? У Коби Брайанта были свои любимчики
«Менталитет Мамбы» — что это за выражение такое? У Коби Брайанта были свои любимчики
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