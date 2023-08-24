Стефен Карри: не боюсь брать на себя решающие броски, не боюсь важных моментов в игре

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о том, как относится к решающим моментам во время игр.

«Вообще многие страхи исчезают через постоянные тренировки, но также я никогда не боялся просто отдать всё, что ты имеешь в себе. Я не помешан на результате. Например, то, что мы проиграли в финале 2016 года — не значит, что всё, что мы делали до этого, было неправильно. Порой итог зависит от маленьких деталей, и да, нужно учиться ими управлять, но в любом случае нельзя терять уверенности в себе.

Неудачи случаются постоянно, я не боюсь брать на себя решающие броски, не боюсь важных моментов в игре. Я заслуживаю быть уверенным, учитывая то, сколько я работаю», — приводит слова Карри The Warriors Talk.