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Стало известно, приёмам какого именитого игрока обучался Кавай Леонард

Стало известно, приёмам какого именитого игрока обучался Кавай Леонард
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Тренер Крис Брикли на подкасте The Hoop Chat рассказал о том, что к нему в 2017 году обращался звёздный форвард Кавай Леонард с просьбой о том, чтобы выучиться приёмам и движениям именитого игрока Кармело Энтони.

Леонард заходил в лигу как игрок, в первую очередь, оборонительного плана. Даже во время своего первого MVP финала 2014 года Кавай получил статуэтку за свой защитный перформанс против Леброна Джеймса. Тем не менее в течение своей карьеры Леонард превратился в сверхэффективного игрока в нападении, сумев провести уже несколько сезонов в среднем, набирая более 25 очков за игру.

Возможно, самым главным оружием игрока «Лос-Анджелес Клипперс» является бросок со средней дистанции. Именно этим навыком также славился и Кармело.

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