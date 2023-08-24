Стало известно, приёмам какого именитого игрока обучался Кавай Леонард
Поделиться
Тренер Крис Брикли на подкасте The Hoop Chat рассказал о том, что к нему в 2017 году обращался звёздный форвард Кавай Леонард с просьбой о том, чтобы выучиться приёмам и движениям именитого игрока Кармело Энтони.
Леонард заходил в лигу как игрок, в первую очередь, оборонительного плана. Даже во время своего первого MVP финала 2014 года Кавай получил статуэтку за свой защитный перформанс против Леброна Джеймса. Тем не менее в течение своей карьеры Леонард превратился в сверхэффективного игрока в нападении, сумев провести уже несколько сезонов в среднем, набирая более 25 очков за игру.
Возможно, самым главным оружием игрока «Лос-Анджелес Клипперс» является бросок со средней дистанции. Именно этим навыком также славился и Кармело.
Предсезонка «Клипперс»:
Комментарии
- 24 августа 2023
-
06:57
-
06:32
-
06:23
-
06:15
-
05:54
-
05:42
-
05:29
-
05:23
-
04:57
-
03:24
-
03:10
-
02:07
-
01:10
-
01:08
-
00:56
-
00:46
-
00:33
-
00:23
- 23 августа 2023
-
23:54
-
23:39
-
22:54
-
22:39
-
21:54
-
21:27
-
21:13
-
20:35
-
20:14
-
20:00
-
19:25
-
18:42
-
18:33
-
17:55
-
17:17
-
16:52
-
16:13
Партнерский контент