Звезда НБА Джимми Батлер сыграл с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в теннис
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В преддверии последнего турнира Большого шлема 2023 года Открытого чемпионата США звёздный форвард «Майами Хит» Джимми Батлер сыграл в теннис с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.
Джимми Батлер сыграл в теннис с Карлосом Алькарасом
Турнир в Нью-Йорке стартует 28 августа и продлится до 10 сентября. Победителем в прошлом году оказался как раз молодой испанец. Именно тот турнир можно считать отправной точкой взлёта карьеры Алькараса.
Батлер в минувшем сезоне НБА смог привести «Майами» в финал, где команда уступила лишь «Денвер Наггетс» во главе с сербом Николой Йокичем.
Джимми имеет множество друзей из разных видов спорта. Особенно часто баскетболиста можно заметить вместе с бразильской звездой футбола Неймаром.
Слова Уэйда о Батлере:
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