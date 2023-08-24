Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда НБА Джимми Батлер сыграл с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в теннис

Звезда НБА Джимми Батлер сыграл с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в теннис
Комментарии

В преддверии последнего турнира Большого шлема 2023 года Открытого чемпионата США звёздный форвард «Майами Хит» Джимми Батлер сыграл в теннис с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

Джимми Батлер сыграл в теннис с Карлосом Алькарасом

Турнир в Нью-Йорке стартует 28 августа и продлится до 10 сентября. Победителем в прошлом году оказался как раз молодой испанец. Именно тот турнир можно считать отправной точкой взлёта карьеры Алькараса.

Батлер в минувшем сезоне НБА смог привести «Майами» в финал, где команда уступила лишь «Денвер Наггетс» во главе с сербом Николой Йокичем.

Джимми имеет множество друзей из разных видов спорта. Особенно часто баскетболиста можно заметить вместе с бразильской звездой футбола Неймаром.

Слова Уэйда о Батлере:
Дуэйн Уэйд: на 100% уверен, что Батлер тоже войдёт в Зал славы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android