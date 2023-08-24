Звезда НБА Джимми Батлер сыграл с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в теннис

В преддверии последнего турнира Большого шлема 2023 года Открытого чемпионата США звёздный форвард «Майами Хит» Джимми Батлер сыграл в теннис с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

Джимми Батлер сыграл в теннис с Карлосом Алькарасом

Турнир в Нью-Йорке стартует 28 августа и продлится до 10 сентября. Победителем в прошлом году оказался как раз молодой испанец. Именно тот турнир можно считать отправной точкой взлёта карьеры Алькараса.

Батлер в минувшем сезоне НБА смог привести «Майами» в финал, где команда уступила лишь «Денвер Наггетс» во главе с сербом Николой Йокичем.

Джимми имеет множество друзей из разных видов спорта. Особенно часто баскетболиста можно заметить вместе с бразильской звездой футбола Неймаром.