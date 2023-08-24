Пол Джордж: Коби был моим ментором во время восстановления от перелома ноги
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Звёздный игрок «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал о том, как легендарный баскетболист Коби Брайант помог ему восстановиться после перелома ноги, полученного в 2014 году.
«Коби мне сказал одну из самых запоминающихся для меня фраз. Он был моим ментором во время восстановления от перелома ноги и говорил мне: «Имей такую же мотивацию к процедурам восстановления, какую имеешь в спортзале, на тренировках». С тех пор каждый раз, когда я травмирован, я воспринимаю процесс лечения именно так, я стараюсь делать всё, что могу», — заявил Джордж на Podcast P.
Вчера, 23 августа, Коби исполнилось бы 45 лет.
Сегодня, 24 августа, проходит официальный день памяти именитого баскетболиста, введённый в 2021 году.
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