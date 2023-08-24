«Я не мог заснуть». Лука Дончич высказался о запуске северокорейской ракеты

Подготовка команд, находящихся в Японии, к чемпионату мира по баскетболу не оказалась затронута запуском северокорейской ракеты, тренировки прошли по расписанию, сообщает Associated Press.
Вчера, 23 августа, в Японии был слышен сигнал тревоги, вызванный запуском спутника-шпиона со стороны Северной Кореи. В это время целых восемь сборных находились недалеко от места событий, готовясь к стартовым матчам на Окинаве. Среди них оказалась и сборная Словении. Лидер команды Лука Дончич тяжело воспринял события.
«Это было страшновато, я не мог заснуть», — приводит слова Дончича ESPN.
Наряду со Словенией в пятницу на Окинаве будут играть матчи группового этапа Германия, Австралия, Финляндия, Япония, Кабо-Верде, Грузия и Венесуэла.
Чемпионат мира — 2023 пройдёт в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года.
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