Игроки сборной Бразилии устроили необычное соревнование по трёхочковым
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В Сети появилось видео, на котором игроки сборной Бразилии по баскетболу соревнуются в попадании трёхочковых бросков.
Бразильцы устроили необычное соревнование по трёхочковым:
Сейчас команда готовится к предстоящему чемпионату мира. Напомним, чемпионат мира 2023 года примут сразу три страны: Индонезия, Япония и Филиппины. Соревнования пройдут с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).
На групповом этапе сборная Бразилии встретится с национальными командами Ирана, Испании и Кот'д'Ивуара.
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