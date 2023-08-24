Игроки сборной Бразилии устроили необычное соревнование по трёхочковым

В Сети появилось видео, на котором игроки сборной Бразилии по баскетболу соревнуются в попадании трёхочковых бросков.

Бразильцы устроили необычное соревнование по трёхочковым:

Сейчас команда готовится к предстоящему чемпионату мира. Напомним, чемпионат мира 2023 года примут сразу три страны: Индонезия, Япония и Филиппины. Соревнования пройдут с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

На групповом этапе сборная Бразилии встретится с национальными командами Ирана, Испании и Кот'д'Ивуара.