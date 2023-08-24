Тейтум показал, как он поднимает штангу весом 225 кг
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Звёздный форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал, как он поднимает штангу весом 225 кг.
Тейтум поднимает штангу весом 225 кг:
Тейтум — четырёхкратный участник Матча всех звёзд ассоциации. 25-летний баскетболист также трижды входил в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов. В сезоне-2021/2022 форвард был признан MVP финала Восточной конференции. В 2022 году Джейсон дошёл с «Селтикс» до финала НБА, где они проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.
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