Кевин Дюрант, Девин Букер и Джейлен Грин провели интенсивную тренировку
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Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант, его партнёр по команде Девин Букер и защитник «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин провели интенсивную тренировку.
Дюрант, Букер и Грин активно готовятся к новому сезону НБА:
Дюрант и Букер проведут первый полный сезон вместе после того, как в феврале Кевин был обменян из «Бруклин Нетс».
Грин, выбранный под вторым номером на драфте НБА 2021 года, начнёт свой третий сезон в лиге.
Напомним, в минувшем сезоне чемпионом НБА впервые в своей истории стал «Денвер Наггетс».
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