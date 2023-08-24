Кевин Дюрант, Девин Букер и Джейлен Грин провели интенсивную тренировку

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант, его партнёр по команде Девин Букер и защитник «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин провели интенсивную тренировку.

Дюрант, Букер и Грин активно готовятся к новому сезону НБА:

Дюрант и Букер проведут первый полный сезон вместе после того, как в феврале Кевин был обменян из «Бруклин Нетс».

Грин, выбранный под вторым номером на драфте НБА 2021 года, начнёт свой третий сезон в лиге.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом НБА впервые в своей истории стал «Денвер Наггетс».