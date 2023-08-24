Дрейк прервал концерт, чтобы почтить память Коби Брайанта

Известный хип-хоп исполнитель Дрейк выразил уважение покойному баскетболисту Коби Брайанту. Во время его недавнего концерта один из фанатов бросил на сцену майку Коби Брайанта, что заставило рэпера почтить память великого игрока, прервав выступление.

«Что это? Я должен подержать это, потому что мы должны хоть раз выразить любовь Коби. Пошумите», — сказал Дрейк.

Напомним, Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Брайант разбился вместе со своей дочерью Джианной в результате крушения вертолёта в январе 2020 года.

Вчера, 23 августа, Коби исполнилось бы 45 лет.

Сегодня, 24 августа, проходит официальный день памяти именитого баскетболиста.