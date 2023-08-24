Инсайдер озвучил очередную трансферную цель «Майами»

Руководство «Майами Хит» проявляет активный интерес к украинскому атакующему защитнику Святославу Михайлюку. Об этом сообщает клубный инсайдер Грег Сильвандер в своих социальных сетях.

Святослав Михайлюк — 26-летний баскетболист, выступавший в прошлом сезоне за «Шарлотт Хорнетс», с которым ранее заключил однолетний контракт на общую сумму $ 1,96 млн. На данный момент защитник является неограниченно свободным агентом.

В минувшем регулярном сезоне баскетболист принял участие в 32 матчах, набирая в среднем 6,9 очка, делая 1,7 подбора и 1,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 44,5, трёхочковых — 42,4.

Святослав был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2018 года под общим 47-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс».