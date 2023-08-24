Инсайдер озвучил очередную трансферную цель «Майами»

Руководство «Майами Хит» проявляет активный интерес к украинскому атакующему защитнику Святославу Михайлюку. Об этом сообщает клубный инсайдер Грег Сильвандер в своих социальных сетях.
Святослав Михайлюк — 26-летний баскетболист, выступавший в прошлом сезоне за «Шарлотт Хорнетс», с которым ранее заключил однолетний контракт на общую сумму $ 1,96 млн. На данный момент защитник является неограниченно свободным агентом.
В минувшем регулярном сезоне баскетболист принял участие в 32 матчах, набирая в среднем 6,9 очка, делая 1,7 подбора и 1,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 44,5, трёхочковых — 42,4.
Святослав был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2018 года под общим 47-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс».
- 24 августа 2023
-
13:04
-
13:00
-
12:57
-
11:59
-
11:53
-
10:56
-
10:40
-
10:17
-
09:45
-
09:39
-
08:52
-
08:05
-
07:26
-
07:18
-
06:57
-
06:32
-
06:23
-
06:15
-
05:54
-
05:42
-
05:29
-
05:23
-
04:57
-
03:24
-
03:10
-
02:07
-
01:10
-
01:08
-
00:56
-
00:46
-
00:33
-
00:23
- 23 августа 2023
-
23:54
-
23:39
-
22:54