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Стив Керр — о сборной США: главным было привыкнуть к правилам ФИБА и успеть сплотиться

Стив Керр — о сборной США: главным было привыкнуть к правилам ФИБА и успеть сплотиться
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Главный тренер сборной США по баскетболу Стив Керр рассказал о том, что его команде пришлось привыкать к правилам FIBA во время подготовки к предстоящему чемпионату мира.

«Самое главное было — привыкнуть к правилам ФИБА и успеть сплотиться. На фоне этого мы играли с очень сильными командами. У нас есть уверенность, но мы также приняли несколько ударов. И Испания, и Германия дали нам всё, с чем мы могли справиться, и этот опыт поможет нам, потому что мы знаем, насколько хороши эти команды», — приводит слова Керра Basket News.

Напомним, чемпионат мира 2023 года примут сразу три страны: Индонезия, Япония и Филиппины. Соревнования пройдут с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

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