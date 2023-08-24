Известный журналист: кощунство — ставить Карри в один ряд с Мэджиком

Известный журналист Кристофер Майкл Руссо высказался по поводу споров о том, кто является лучшим разыгрывающим в истории — Стефен Карри или Мэджик Джонсон.
Напомним, ранее Стефен Карри назвал себя и Мэджика Джонсона лучшими разыгрывающими в истории: «Считаю ли я себя лучшим разыгрывающим за всё время? Да, это я и Мэджик Джонсон. Очевидно, я должен был ответить подобным образом».
«Это даже близко не так… Он не Мэджик Джонсон. Извините. Он не участвует в том же обсуждении. Это кощунство — ставить его в один ряд с Мэджиком Джонсоном», — сказал Руссо.
Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри девять раз принимал участие в Матче звёзд НБА, неоднократно включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году.
Мэджик Джонсон является пятикратным чемпионом НБА (1980, 1982, 1985, 1987, 1988) и трёхкратным MVP (1987, 1989, 1990).
- 24 августа 2023
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