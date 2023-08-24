Ватанабэ: если мы не попадём на ОИ, то на этом ЧМ я последний раз надеваю джерси сборной

Лёгкий форвард «Финикс Санз» и сборной Японии Юта Ватанабэ рассказал о том, что предстоящий чемпионат мира по баскетболу может стать для него последним.

«Если в этот раз я не смогу попасть на Олимпийские игры в Париже в следующем году с этим составом, то, думаю, этот чемпионат мира может стать последним соревнованием, когда я надеваю джерси национальной команды», — приводит слова Ватанабэ Basket News.

Напомним, чемпионат мира 2023 года примут сразу три страны: Индонезия, Япония и Филиппины. Соревнования пройдут с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

Япония на групповом этапе встретится с Германией, Австралией и Финляндией.