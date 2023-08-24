Дуэйн Уэйд рассказал, как Коби Брайант готовился к Олимпиаде

Бывший атакующий защитник, а ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд рассказал о том, как вёл себя легендарный баскетболист Коби Брайант во время подготовки к Олимпиаде.

«Помню, мы как-то просыпаемся. Коби Брайант сидит со льдом, приложенным к коленям, и говорит: «Я только что закончил тренировку и сейчас пойду делать ещё одну». Чтобы вы понимали, мы только что тренировались, около трёх часов назад», — рассказал Уэйд.

Напомним, Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Брайант разбился вместе со своей дочерью Джианной в результате крушения вертолёта в январе 2020 года.

Вчера, 23 августа, Коби исполнилось бы 45 лет.

Сегодня, 24 августа, проходит официальный день памяти именитого баскетболиста.