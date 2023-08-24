Тренер Карри по физподготовке: Стеф — самый мастеровитый баскетболист в истории

Брэндон Пэйн, тренер Стефа Карри по физподготовке, высказался по поводу своего подопечного.

«Возможно, он самый мастеровитый баскетболист, который когда-либо играл. У него есть сочетание уровня мастерства, способности принимать решения и уровня физической подготовки. С течением карьеры он становился всё более сильным. Если Карри в вашей команде, значит, у вас есть игрок, который отлично справляется со всеми этими задачами», — приводит слова Пэйна Sportskeeda.

Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри девять раз принимал участие в Матче звёзд НБА, неоднократно включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году.