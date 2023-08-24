УНИКС подписал контракт с бельгийским центровым Исмаэлем Бако
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Бельгийский центровой Исмаэль Бако перешёл в УНИКС. Об этом информирует пресс-служба казанского клуба. Стороны заключили соглашение по схеме «1+1».
В минувшем сезоне Бако выступал за «Виртус», в составе которого завоевал Суперкубок Италии, а также стал финалистом национального Кубка и вице-чемпионом страны.
Бако провёл 85 матчей в Евролиге – предыдущий сезон с «Виртусом» и сезоны-2019/2020 и 2020/2021 с французским АСВЕЛом. В минувшем розыгрыше Евролиги бельгиец провёл 34 матча, в которых в среднем набирал 6,1 очка и совершал 2,7 подбора.
УНИКС в завершившемся сезоне одержал победу в Единой лиги ВТБ, выиграв финальную серию у «Локомотива-Кубань» со счётом 4-1. Для казанской команды это был первый титул в турнире.
Про тренерский штаб УНИКСа:
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