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Леброн показал архивное фото с Коби Брайантом

Леброн показал архивное фото с Коби Брайантом
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал архивную фотографию с легендарным Коби Брайантом. Вчера, 23 августа, Коби могло бы исполниться 45 лет. Леброн не сопровождал снимок каким-либо текстом, но оставил два смайлика: значок бесконечности и смайл в виде змеи, символизирующий прозвище Брайанта – Чёрная Мамба.

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

5-кратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. В «Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.

Дрейк представил Леброна и Бронни Джеймсов во время концерта:

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